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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    Terim’in kozu pas oyunu

    günü spor ile kritik bir maça çıkacak olan 'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. , dev maçta planını pas oyunu üzerine kurmayı hedefliyor.

    Terim’in kozu pas oyunu
    günü spor ile kritik bir maça çıkacak olan 'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. , dev maçta planını pas oyunu üzerine kurmayı hedefliyor. karşısında pasa dayalı bir futbolla oyunun kontrolünün alınması sebebiyle Terim, bu oyun anlayışını Trabzon maçında da en büyük kozları olarak görüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın pasa dayalı oyun anlayışında Fildişili orta saha oyuncusu Jean-Micheal Seri yine en büyük rolü üstlenecek.

    MARCAO DERBİYE YETİŞEBİLİR
    Sakatlığı sebebiyle son 3 lig maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Marcao'nun maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda savunmada büyük bir sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar'da Marcao'nun dönüş ihtimali sevinç yarattı. Marcao'nun Pazar gününe yetişmesi halinde savunmanın göbeğinde Donk'la birlikte oynaması bekleniyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun forma giymediği , FK ve Başakşehir maçlarında toplamda 7 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

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