





Yeni sezon planlamasını yerli futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe'de Nuri Şahin sesleri yükseliyor...



TEKLİFİ KABUL ETTİ

Sarı-Lacivertliler tecrübeli yıldızın transferinde sona yaklaştı. Alman basını, Werder Bremen sözleşmesini uzatmadığı için serbest kalan Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığnı belirterek, "Werder Bremen, Nuri Şahin için sözleşmesi biten tüm futbolcularla devam kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu da bu gelişme sonrasında uzun süredir kendisini isteyen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti" diye yazdı.