Kulüpler Birliği’nde iki kritik tartışma

Kulüpler Birliği dün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda iki konu üzerinde ağırlıklı olarak duruldu. Yayıncı kuruluşun gelecek sezonki kulüp ödemelerinde neredeyse yüzde 30'u bulan indirim talep ettiği öğrenilirken, kulüplerin bu talebe olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Yayıncı kuruluş yeni dekoder satışlarının düştüğünü gerekçe gösterdiği ve taraflar arasında uzun süreli tartışmaların meydana geldiği belirtildi. Toplantıda tartışmalara sebep olan ikinci konu ise gelecek sezonun başlangıç tarihi oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin başlama tarihi olarak ağustos ayının ikinci haftasına vurgu yaptığı, bazı takımların bu fikre sıcak baktığı ancak ağırlıklı olarak takımların eylül ayının ikinci haftasında liglerin başlamasını talip ettiği öğrenildi. Özellikle bu iki konuda ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı Kulüpler Birliği toplantısında net kararlar çıkmazken gelecek hafta aynı konuların tekrar masaya yatıracağı da belirtildi.Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sınırına dair de görüş alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir görüşmenin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.