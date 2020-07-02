Süper Lig ekibi Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki geldi. Basın sözcüsü Güven Öten, "Beşiktaş maçında birbirinin tıpa tıp aynısı pozisyonda maç 0-0 devam ederken VAR hakemi marifetiyle birine kırmızı diğerine ise VAR müdahalesi olmadan sarı kart gösteriliyor. Her kulüp kendi kaderini kendi performansıyla belirlesin" dedi.
FENER&EFES'E ÖDÜL VERİLDİ
Anadolu Efes Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de altın ödül kazandı. F.Bahçe ise bronz, Kızılyıldız ise gümüş aldı.
FENER&EFES'E ÖDÜL VERİLDİ
Anadolu Efes Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de altın ödül kazandı. F.Bahçe ise bronz, Kızılyıldız ise gümüş aldı.