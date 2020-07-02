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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    ’dan hakem kararlarına tepki (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi 'dan hakem kararlarına tepki geldi. Basın sözcüsü , " maçında birbirinin tıpa tıp aynısı pozisyonda maç 0-0 devam ederken VAR hakemi marifetiyle birine kırmızı diğerine ise VAR müdahalesi olmadan gösteriliyor. Her kulüp kendi kaderini kendi performansıyla belirlesin" dedi.

    Konyaspor’dan hakem kararlarına tepki
    Süper Lig ekibi 'dan hakem kararlarına tepki geldi. Basın sözcüsü , " maçında birbirinin tıpa tıp aynısı pozisyonda maç 0-0 devam ederken VAR hakemi marifetiyle birine kırmızı diğerine ise VAR müdahalesi olmadan gösteriliyor. Her kulüp kendi kaderini kendi performansıyla belirlesin" dedi.

    FENER&EFES'E ÖDÜL VERİLDİ
    Anadolu Efes Basketbol Takımı, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri 2020"de altın ödül kazandı. F.Bahçe ise bronz, Kızılyıldız ise gümüş aldı.

    Haberler Spor Konyaspor’dan hakem kararlarına tepki (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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