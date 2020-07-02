





Caner Erkin transferinde büyük sürpriz… Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve bir süredir F.Bahçe ile görüşen Caner, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a yıllık 15 milyon TL ödenecek olması sebebiyle zam istedi. Sarı-Lacivertliler bu talebi reddedince görüşmeler tıkandı.