Adana Demir’den süper adım

TFF 1.Ligi'nde Adana Demirspor, Erzurum'u deplasmanda 2-1 yenerek bitime 3 hafta kala Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Evsahibi ekip ilk yarıyı Hamroun'un golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak Adana Demirspor 2. yarı Sinan ve Volkan Şen'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.
ADANASPOR DÜŞTÜ
Boluspor'un dün Hatayspor'u 1-0 yenmesi üzerine Adanaspor bitime 3 hafta kala Eskişehirspor'dan sonra TFF 2.Ligi'ne düşen 2. takım oldu.
ADANASPOR DÜŞTÜ
Boluspor'un dün Hatayspor'u 1-0 yenmesi üzerine Adanaspor bitime 3 hafta kala Eskişehirspor'dan sonra TFF 2.Ligi'ne düşen 2. takım oldu.