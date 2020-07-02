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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    Demir’den süper adım

    1.Ligi'nde , 'u deplasmanda 2-1 yenerek bitime 3 hafta kala yolunda dev bir adım attı. Evsahibi ekip ilk yarıyı Hamroun'un golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak Demirspor 2. yarı Sinan ve 'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

    Adana Demir’den süper adım
    TFF 1.Ligi'nde , 'u deplasmanda 2-1 yenerek bitime 3 hafta kala yolunda dev bir adım attı. Evsahibi ekip ilk yarıyı Hamroun'un golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak Demirspor 2. yarı Sinan ve 'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

    DÜŞTÜ
    Boluspor'un     dün Hatayspor'u 1-0 yenmesi üzerine Adanaspor bitime 3 hafta kala 'dan sonra 2.Ligi'ne düşen 2. takım oldu.
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