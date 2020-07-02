



20 YILLIK SERİYİ BİTİREN İSİM

Henry Onyekuru bu sezon Fenerbahçe deplasmanındaki derbiye damga vurmuştu. Genç yıldız, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı galibiyette başrol oynamış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu.



PEŞİNDE 3 KULÜP DAHA VAR

F.Bahçe'nin transfer gündemine aldığı Henry Onyekuru birçok kulübün gözdesi durumunda... Galatasaray, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak için büyük çaba harcarken Zenit, Anderlecht ve Rennes kulüplerinin de Onyekuru'nun transferi konusunda girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

