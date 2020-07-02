



Kartal'da sevindirici gelişme… Beşiktaş Yönetimi Vida'yı satarak hatırı sayılır bir parayı kasaya indirmenin hesaplarını yaparken İtalyan gazeteleri Hırvat futbolcu için Inter ve Roma'nın devrede olduğunu yazdı. Özellikle Inter'in Vida için çok istekli olduğu vurgulanırken Teknik Direktör Antonio Conte'nin Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Godin'in yerini Vida ile doldurmayı planladığının altını çizdi.