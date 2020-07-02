Kartal'da sevindirici gelişme… Beşiktaş Yönetimi Vida'yı satarak hatırı sayılır bir parayı kasaya indirmenin hesaplarını yaparken İtalyan gazeteleri Hırvat futbolcu için Inter ve Roma'nın devrede olduğunu yazdı. Özellikle Inter'in Vida için çok istekli olduğu vurgulanırken Teknik Direktör Antonio Conte'nin Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Godin'in yerini Vida ile doldurmayı planladığının altını çizdi.
ROMA DA DEVREDE
İtalyan basını Domagoj Vida'nın, sezonun sona ermesiyle beraber kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığını öne sürerken Roma'nın da Vida'yı istediği vurgulandı.
YÖNETİM GÖZÜNÜ VIDA'YA ÇEVİRDİ
Beşiktaş Yönetimi Vida'dan gelecek olan parayı transferde önemli kaynaklardan biri olarak görüyor.