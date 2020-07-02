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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    Beşiktaş'a Domagoj Vida piyangosu! Inter ve ....

    Beşiktaş Yönetimi Domagoj Vida’yı satmak için kulüp ararken İtalyan basını Inter ve ’nın Hırvat oyuncuyu etmek için harekete geçtiğini yazdı.



    Kartal'da sevindirici gelişme… Beşiktaş Yönetimi Vida'yı satarak hatırı sayılır bir parayı kasaya indirmenin hesaplarını yaparken İtalyan gazeteleri Hırvat futbolcu için Inter ve Roma'nın devrede olduğunu yazdı. Özellikle Inter'in Vida için çok istekli olduğu vurgulanırken Teknik Direktör Antonio Conte'nin Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Godin'in yerini Vida ile doldurmayı planladığının altını çizdi.



    ROMA DA DEVREDE
    İtalyan     basını Domagoj Vida'nın, sezonun sona ermesiyle beraber kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığını öne sürerken Roma'nın da Vida'yı istediği vurgulandı.



    YÖNETİM GÖZÜNÜ VIDA'YA ÇEVİRDİ
    Beşiktaş Yönetimi Vida'dan gelecek olan parayı transferde önemli kaynaklardan biri olarak görüyor.
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