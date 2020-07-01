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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    Ya tamam ya devam! , maçına final gözüyle bakıyor...

    , ’u yenerek Devler Ligi iddiasını korumak ve mucizelere kalan şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Takımı ile Trabzon maçı için bir toplantı yapan , "Biz Galatasaray'ız. Bizim için imkansız yoktur. Finallerin takımı olduğumuzu gösterelim" diyerek oyuncularını motive etti.



    Üst üste kayıplarla lider Başakşehir'in 8, 2. Trabzonspor'un ise 6 puan gerisine düşen Galatasaray, pazar günü sezon finaline çıkacak. 2. sıradaki Trabzon'u ağırlayacak olan Aslan, rakibini devirerek puan farkını 3'e indirmeyi böylece Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. Cimbom ayrıca Trabzon maçını kazanarak mucizelere kalan şampiyonluk şansını sürdürmeye çalışacak.



    TERİM DEVREYE GİRDİ
    Takımı     ile Trabzon maçı için bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Bizim için imkansız yoktur. Finallerin takımı olduğumuzu gösterelim" diyerek oyuncularını motive etti.



    TERİM'İN İNANCI TAM
    Fatih Terim, takımla yaptığı konuşmada sezonu hedefledikleri yerde tamamlayacaklarına sonuna kadar inandığını belirtti.

    Terim, futbolcularını Trabzon maçına motive etmek adına yoğun bir çaba harcıyor.

    Haberler Spor Ya tamam ya devam! Galatasaray, Trabzonspor maçına final gözüyle bakıyor...
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