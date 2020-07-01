Üst üste kayıplarla lider Başakşehir'in 8, 2. Trabzonspor'un ise 6 puan gerisine düşen Galatasaray, pazar günü sezon finaline çıkacak. 2. sıradaki Trabzon'u ağırlayacak olan Aslan, rakibini devirerek puan farkını 3'e indirmeyi böylece Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. Cimbom ayrıca Trabzon maçını kazanarak mucizelere kalan şampiyonluk şansını sürdürmeye çalışacak.
TERİM DEVREYE GİRDİ
Takımı ile Trabzon maçı için bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Bizim için imkansız yoktur. Finallerin takımı olduğumuzu gösterelim" diyerek oyuncularını motive etti.
TERİM'İN İNANCI TAM
Fatih Terim, takımla yaptığı konuşmada sezonu hedefledikleri yerde tamamlayacaklarına sonuna kadar inandığını belirtti.
Terim, futbolcularını Trabzon maçına motive etmek adına yoğun bir çaba harcıyor.