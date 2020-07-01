



TERİM DEVREYE GİRDİ

Takımı ile Trabzon maçı için bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Bizim için imkansız yoktur. Finallerin takımı olduğumuzu gösterelim" diyerek oyuncularını motive etti.