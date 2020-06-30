Fatih Terim'den 'ZORLU' ve 'ADALET' göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı geçen Alanyaspor - Trabzonspor maçının cezalarının açıklanması ile beraber sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik direktör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

Terim'in paylaşımında "zorlu" ve "adalet" kelimelerini büyük harfle yazması dikkati çekti.