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    • 30.06.2020 22:38
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    'den 'ZORLU' ve 'ADALET' göndermesi

    Galatasaray Teknik Direktörü , kararlarının açıklanması ile beraber sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Usta teknik adamın yaptığı paylaşımda adalet ve zorlu kelimelerinin büyük harfle yazılması dikkat çekti.

    Fatih Terim'den 'ZORLU' ve 'ADALET' göndermesi

    Galatasaray Teknik Direktörü , olaylı geçen - maçının cezalarının açıklanması ile beraber sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

    Tecrübeli teknik direktör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

    Terim'in paylaşımında "zorlu" ve "adalet" kelimelerini büyük harfle yazması dikkati çekti.

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