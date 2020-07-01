Jasikevicius'un gelişiyle birlikte kadroda çok önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Olympia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gigi Datome'nin ardından Kostas Sloukas'ın Olympiakos'a, Nando de Colo'nun Valencia'ya, Leo Westermann'ın Maccabi veya Basko nia'ya gitmesi, Nikola Kalinic, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile ise sözleşme yenilenmemesi tahmin ediliyor. Sarı lacivertlilerde ayrıca altyapıdan yetişen Egehan Arna ile de yolların ayrılacağı, Jan Vesely ve Ali Muhammed'in ise takımda tutulacağı ileri sürüldü.