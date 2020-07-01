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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    ’a 3 müjde birden

    Sakatlıklarla boğuşan 'a 3 müjde birden geldi… İki günlük iznin ardından dün maçının hazırlıklarına başlayan Bordo-Mavililer'de 2 haftadır takımdan ayrı olan Nwakaeme dün takımla çalıştı. Ekuban ve Parmak’ın durumu da iyiye gidiyor.

    Trabzonspor’a 3 müjde birden
    Sakatlıklarla boğuşan 'a 3 müjde birden geldi… İki günlük iznin ardından dün maçının hazırlıklarına başlayan Bordo-Mavililer'de 2 haftadır takımdan ayrı olan Nwakaeme idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Nwakaeme ikinci bölümde ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Parmak da dün ilk bölümde salonda çalışırken, ikinci bölümde düz koşu yaptı. İki oyuncunun da Galatasaray maçına kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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