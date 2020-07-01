



TELAFİ ŞANSI BİZİM ELİMİZDE

Son iki haftada yaşanan kayıpların telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Kalan haftalar alt ve üst sıralar için birçok şeye gebe. Sadece kalan maçlara odaklanın" diye konuştu.