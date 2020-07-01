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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    Başkanı : 15 puan bizi şampiyon yapar

    Başkanı , takımı ateşlemek için oyuncularla toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ağaoğlu, “Kalan 5 maçta alacağımız 15 puan bizi şampiyon yapar” dedi.




    Trabzonspor şampiyonluk için tek yürek oldu… Son iki haftada Alanya ve Ankaragücü maçlarında kaybedilen 4 puan sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, takımı ateşlemek için oyuncularla toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ağaoğlu, "Kalan 5 maçta alacağımız 15 puan bizi şampiyon yapar" dedi.



    TELAFİ ŞANSI BİZİM ELİMİZDE
    Son iki haftada yaşanan kayıpların telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Kalan haftalar alt ve üst sıralar için birçok şeye gebe. Sadece kalan maçlara odaklanın" diye konuştu.



    HERKES YÜREĞİNİ ORTAYA KOYSUN
    5'te 5 yapmalarının imkansız olmadığını da belirten Trabzonspor Başkanı, "Kalan haftalarda herkesin yüreğini ortaya koymasını istiyorum" diye oyuncularına seslendi.



    BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK
    Ağaoğlu ayrıca, "Taraftarlarımızın A.Gücü maçı öncesi oluşturduğu konvoyu gördünüz. Onların desteğini karşılıksız bırakmamak boynumuzun borcu. Bu takım şampiyon olacak" dedi.



    İFTİRA ATANA 7 AĞAOĞLU'NA 15 GÜN CEZA
    TFF, Alanya-Trabzon maçındaki olaylara ilişkin cezaları açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "Alkollüydü" diyerek iftira atan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti verildi. İftiraya maruz kalan Ağaoğlu ise 15 gün ile cezalandırıldı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
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