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    • 02.07.2020 00:31
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    • 02.07.2020 00:31
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    ikinciliğe yükseldi, sosyal mesafe unutuldu

    1. Lig’in 31. haftasında , deplasmanda ’u 2-1 mağlup etmesinin ardından ikinciliğe yükseldi. Demirsporlu taraftarlar, takımlarının ikinciliğe yükselmesini coşkuyla kutladı.

    Adana Demirspor yükseldi sosyal mesafe unutuldu

    , 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda 'u 2-1 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Puanını 54 yapan Demirspor, ikinciliğe yükselerek 'e direkt çıkma potasına girdi.

    TARAFTARLAR SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYDI

    Adana Demirsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte ikincilik coşkusunu sokaklarda kutladı. Kent genelinde taraftarlar takım bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Binlerce Adana Demirsporlu taraftar sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

    Taraftar grupları, sosyal mesafeyi umursamadan birlikler marşlar söyleyip meşale yakıp takımlarının ikinciliğe yükselmesini kutladı. Kutlamaya gelen birçok taraftarın ise maske takmaması dikkat çekti.

    Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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