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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    Potada yaprak dökümü! ’nın ardından Datome ile de yollar ayrıldı

    Beko'da dovic'in takımdan ayrılması domino etkisine sebep olacak gibi görünüyor. Obra'ınn ardından 2015 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen İtalyan forvet de takımdan ayrıldı.

    Potada yaprak dökümü!
    Fenerbahçe Beko'da dovic'in takımdan ayrılması domino etkisine sebep olacak gibi görünüyor. Obra'ınn ardından 2015 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen İtalyan forvet de takımdan ayrıldı. Datome Milano ile sözleşme imzadı. Datome'nin ayrılmasının ardından Sloukas'ın , Kalinic'in de Macabi ile temas halinde olduğu gelen haberler arasında. Bu arada resmi sitesinde Datome ile ilgili olarak kendisine bir teşekkür mesajı yayınlandı. Datome de Fener taraftarına veda yazısı gönderdi. Datome, "Bu kulübe çok şey verdim. Ama verdiğimden daha fazlasını siz verdiniz. Gigi her zaman sizindir" ifadesini kullandı.

    EN GÜZELİ SARAS!
    Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız guard Nando De açıklamalarda bulundu. Genel menajer Maurizio Gherardini ile iletişim halinde olduğunu belirten De Colo, "Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe Beko yeni coach için görüşmelerini sürdürüyor. Sarunas Jasikevicius olursa, bu en güzel seçim olur. Ben ise hiçbir kulüple görüşmedim" diye konuştu.

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