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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    Pandemi liginin lideri Kasımaşa (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de pandeminin ardından en başarılı takım olan 3 maçta 9 puanla pandemi sonrasının lideri oldu. Kasımpaşa'yı 7'şer puanla ve B.Şehir izledi. 6 puanla 4., F.Bahçe 6. olurken 5 puanla 7., G.Saray da 2 puanla 15. oldu.

    Pandemi liginin lideri K.Paşa
    Süper Lig'de pandeminin ardından en başarılı takım olan 3 maçta 9 puanla pandemi sonrasının lideri oldu. Kasımpaşa'yı 7'şer puanla ve B.Şehir izledi. 6 puanla 4., F.Bahçe 6. olurken 5 puanla 7., G.Saray da 2 puanla 15. oldu.

    DENİZLİSPOR İBİSEVİC'İ ETMEK İSTİYOR
    Denizlispor     forvet transferi için forması giyen Vedad İbisevic'i gündemine aldı. Ege ekibinin liste başına aldığı 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürdüğü ifade edildi. Hertha Berlin'de 25 maça çıkan deneyimli yıldız 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

    WİSDOM 'DA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
    Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool'da bıçaklı saldırıya uğradı. Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Wisdom, 2012'de Liverpool'da oynadı.

    BAYER MÜNİH, NÜBEL'LE 5 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
    Bundeslıga şampiyonu , Schalke 04'te forma giyen Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel'in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.



    OKAY YOKUŞLU İÇİN SEVİLLA DEVREYE GİRDİ
    İspanyol basını, Sevilla Kulübü'nün, Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti. İlk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.

    BENFICA'DA LAGE DÖNEMİ SONA ERDİ
    Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile karşılıklı anlaşarak spor iş sözleşmesini feshettiğini bildirdi. 'da 74 maça çıkan Portekizli teknik adam, geçen sezon Portimonense'ye kaybedilen 2-0 maç sonrası Rui Carlos Pinho da Vitória'nın yerine göreve gelmişti.

    , PETERS'LE YOLA DEVAM ETMİYOR
    Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li Alec Peters ile yolların ayrıldığı bildirildi. Peters, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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