



Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir süredir Fortuna Düsseldorf'da forma giyen mili forvet Kenan Karaman ile yakın temas halindeydi. Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa Sarı-Lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray da katılmış durumda.