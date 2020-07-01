Fenerbahçe Göztepe’ye bileniyor

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışma 1.5 saat sürdü. Antrenman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı. Çalışmalar bugün de devam edecek.
SİMON FALETTE 11'E DÖNÜYOR
Malatya maçında riske edilmediği için kadroya alınmayan Falette'in durumunun iyi olduğu ve Göztepe maçında forma giyebileceği öğrenildi.
SİMON FALETTE 11'E DÖNÜYOR
Malatya maçında riske edilmediği için kadroya alınmayan Falette'in durumunun iyi olduğu ve Göztepe maçında forma giyebileceği öğrenildi.