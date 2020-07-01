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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    'in 30. haftasında 'yi ağırlayacak olan bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. 'ndeki çalışma 1.5 saat sürdü. Antrenman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

    Fenerbahçe Göztepe’ye bileniyor
    Süper Lig'in 30. haftasında 'yi ağırlayacak olan bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. 'ndeki çalışma 1.5 saat sürdü. Antrenman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı. Çalışmalar bugün de devam edecek.

    SİMON FALETTE 11'E DÖNÜYOR
    Malatya maçında riske edilmediği için kadroya alınmayan Falette'in durumunun iyi olduğu ve Göztepe maçında forma giyebileceği öğrenildi.
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