



ŞARTLARDA DEĞİŞİM İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.



BİRİ TECRÜBELİ BİRİ GENÇ, İKİ SOL BEK ALINACAK

Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı. Caner Erkin için bundan böyle Galatasaray'ın en güçlü aday olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin ise daha genç adaylara yöneldiği, bir tecrübeli bir genç olmak üzere iki sol bek transferi yaparak bu bölgedeki sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağı gelen bilgiler arasında.