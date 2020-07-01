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    • 01.07.2020 12:25
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    Falcao için 'a sürpriz teklif! Detayları yazdılar

    Son dakika i | Koronavirüs sürecinde mali olarak zor günler geçiren Galatasaray, yeni sezonda kadro maliyetini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Falcao'nun sözleşmesinden çıkış arayan sarı-kırmızılılara güzel haber Al Wahda'dan geldi.

    Falcao için Galatasaray'a sürpriz teklif

    Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

    Fotomaç'ın Arabistan basınından derlediği habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

    RESMİ TEKLİF YAPTILAR
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

    'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
    Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

    Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.
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