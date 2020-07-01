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    • 01.07.2020 14:12
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    maçında sakatlanmıştı | 'dan Lemina açıklaması

    Süper Lig'in 29. haftasında oynanan - maçında sakatlanan yıldız isim 'nın sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılılar açıklamada bulundu. Açıklamada 'Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.' denildi.

    G.Saray'a bir kötü haber daha | Sakatlık...

    , 'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 2 ila 3 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

    Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

    Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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