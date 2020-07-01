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    • Spor
    • 01.07.2020 Gazete
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    'ta rota yine yeniden Mensah! Ganalı yıldız için harekete geçildi...

    Mensah için yeni bir adım atacak. Yönetimin ’a 2 milyon Euro+3 genç futbolcu teklifi edeceği öne sürüldü. Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.



    Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor… Yönetim Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.



    3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK
    Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.



    SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR
    Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.
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