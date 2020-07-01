Beşiktaş Mensah'tan vazgeçmiyor… Yönetim Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ganalı star için bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Mensah için yaptığı birkaç girişimden sonuç alamayan yönetimin Kayserispor'la pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
3 GENÇ OYUNCU TEKLİF EDİLECEK
Beşiktaş'ın 2 milyon Euro para ile birlikte Mertcan, Erdoğan ve Kerim gibi istikbal vaat eden genç oyuncuları da 1 sezonluğuna Kayserispor'a vermeyi teklif edeceği belirlendi.
SERGEN YALÇIN DA ONU ÇOK İSTİYOR
Sergen Yalçın'ın da Ganalı starın alınmasını istemesi üzerine yönetimin Mensah'ı bitirmek için tüm hamleleri yapması bekleniyor.