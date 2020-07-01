



BELHANDA'NIN İKİ KATI GOL ATTI!

Orta alanda görev yapmasına rağmen oldukça skorer bir oyuncu olan Giuliano kariyerindeki 414 maçta 109 gol atarken 80 asist yaptı. Galatasaraylı taraftarların hedefindeki Belhanda ise 383 maçta 58 gol atabilirken, 65 de asiste imza attı. Giuliano 14 kez de Brezilya formasıyla mücadele etti.