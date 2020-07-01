Bu sezon gösterdiği kötü performans nedeniyle çok büyük tepki toplayan Younes Belhanda'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi sürekli Körfez kulüpleri ile anılan Faslı futbolcuyla ilgili Suudi basınından çok flaş bir takas iddiası geldi.
UZUN SÜREDİR GÖRÜŞÜYORLAR
İddialara göre Belhanda için uzun süredir G.Saray ile görüşen Al Nasr, FIFA'lık olduğu eski Fenerli Giuliano'yu takas olarak önerdi. Sarı-Kırmızılılar ise düşünmek için süre istedi.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Belhanda için 10 milyon Euro'da ısrarcı olan Galatasaray'ın Giuliano teklifine nasıl yaklaşacağı merak konusu. Transfermarkt'a göre Giuliano'nun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
BU SEZON 17 GOLE KATKI YAPTI
2017-18 sezonunda Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Giuliano bu sezon Al Nasr formasıyla etkili bir performans gösterdi. 31 yaşındaki Sambacı 27 maçta 10 gol atıp, 7 asist yaptı.
BELHANDA'NIN İKİ KATI GOL ATTI!
Orta alanda görev yapmasına rağmen oldukça skorer bir oyuncu olan Giuliano kariyerindeki 414 maçta 109 gol atarken 80 asist yaptı. Galatasaraylı taraftarların hedefindeki Belhanda ise 383 maçta 58 gol atabilirken, 65 de asiste imza attı. Giuliano 14 kez de Brezilya formasıyla mücadele etti.