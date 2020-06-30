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    • 30.06.2020 21:09
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    , 'yi etti!

    Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran 'in, İngiliz ekibi 'den 'yi ettiği belirtildi. , Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.

    Bayern Münih yıldız ismi renklerine bağladı

    Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran İngiliz ekibi 'den 'yi etti.

    Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

    Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. , Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.

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