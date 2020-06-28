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    • 28.06.2020 23:32
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    • 28.06.2020 23:32
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    Son dakika: 'a sakatlık şoku: Lemina ve Linnes de listeye eklendi!

    Son dakika haberi! 'in 29. haftasında kritik maçta 'le karşı karşıya geldi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar iki şok birden yaşadı. Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Galatasaray'a iki şok birden!

    'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına maçında iki isim daha eklendi.




    LINNES VE LEMINA DA SAKATLANDI
    Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayrak girdi.

    İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ

    LUYINDAMA
    Galatasaray'da sezon başı sakatlanan Luyindama'nın ismi TFF'ye bildirilmemişti. Demokratik Kongolu futbolcu, milli takımında sakatlanmıştı ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

    MARCAO
    Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Marcao da sakatlık yaşayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı yıldız antrenman sırasında sakatlık yaşadı ve sol iç yan bağlaında ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.

    MUSLERA
    Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldı. Uruguaylı yıldız uzun bir süre formasından uzak kalacak.

    FALCAO
    Galatasaray'ın 'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi

    ANDONE
    Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Rumen futbolcunun sağ dizinde ileri derece esneme tespit edildiği bildirildi.

    LEMINA VE LINNES
    İki isim Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı.

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