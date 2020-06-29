Kariyerine Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'de devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın coronavirüs testi pozitif çıktı. 3. Çocuğunun doğumu için Brezilya'ya giden Josef'in virüsü burada kaptığı ve 14 gün ülkesinde karantinada kalacağı açıklandı. Josef için Fenerbahçeli taraftarlar da geçmiş olsun mesajları paylaştı.
G.BİRLİĞİ SAHASINDA K.PAŞA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'de 29. Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği bu akşam saat 21.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. BeIN Sports'tan yayınlanacak maçta Halis Özkahya düdük çalacak.
HAYALİM AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK
Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Galatasaray'dan teklif almadığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Avrupa'da forma giymek. Çok çalışırsam bunu başarabileceğime inanıyorum" diye konuştu.
G.BİRLİĞİ SAHASINDA K.PAŞA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'de 29. Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği bu akşam saat 21.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. BeIN Sports'tan yayınlanacak maçta Halis Özkahya düdük çalacak.
HAYALİM AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK
Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Galatasaray'dan teklif almadığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Avrupa'da forma giymek. Çok çalışırsam bunu başarabileceğime inanıyorum" diye konuştu.