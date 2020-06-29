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    • Spor
    • 29.06.2020 Gazete
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    de Souza’ya coronavirüs şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Kariyerine kulübü 'de devam eden 'nin eski futbolcusu de Souza'nın coronavirüs testi pozitif çıktı. 3. Çocuğunun doğumu için 'ya giden Josef'in virüsü burada kaptığı ve 14 gün ülkesinde karantinada kalacağı açıklandı.

    Josef de Souza’ya coronavirüs şoku
    Kariyerine kulübü 'de devam eden 'nin eski futbolcusu de Souza'nın coronavirüs testi pozitif çıktı. 3. Çocuğunun doğumu için 'ya giden Josef'in virüsü burada kaptığı ve 14 gün ülkesinde karantinada kalacağı açıklandı. Josef için Fenerbahçeli taraftarlar da geçmiş olsun mesajları paylaştı.



    G.BİRLİĞİ SAHASINDA K.PAŞA'YI AĞIRLIYOR
    'de 29. Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği bu akşam saat 21.00'de 'yı ağırlayacak. BeIN Sports'tan yayınlanacak maçta düdük çalacak.



    HAYALİM AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK
    Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu , 'dan teklif almadığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Avrupa'da forma giymek. Çok çalışırsam bunu başarabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

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