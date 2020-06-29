Trabzonspor şampiyonluk yolunda son haftalarda hakemler tarafından engelleniyor. Fırtına son oynadığı Ankaragücü maçında bu kez ofsayt çizgisi
engeline takıldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, 85. dakikada Trabzon'un penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitti. Ancak pozisyondan ofsayt çıkardı.
BİR KEZ DAHA HAKKI GASP EDİLDİ
VAR'ın yayınladığı ofsayt çizgisinin bir hayli yamuk olması kafaları karıştırdı. Çekilen ofsayt çizgisi, ceza sahası çizgisine paralel değildi. Trabzonspor'un hakkı yine gasp edildi.
BİTİGEN MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
A.Gücü maçında Abdülkadir Ömür'e faul bile olmayan pozisyonda sarı kart çıkartan, Bordo-Mavili takımın aleyhine hatalı bir penaltı veren Abdulkadir Bitigen, maçın önüne geçti.
İKİ HAFTADA 4 PUANI UÇTU!
Trabzonspor, Alanya maçından sonra Ankaragücü karşılaşmasında da hakem hatalarıyla 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında engellendi.
NORMALDE OLMASI GEREKEN CİZGİ
Kayseri-G.Saray maçındaki VAR çizgisi bu şekildeydi.
İŞTE YAMUK ÇİZİLEN VAR ÇİZGİSİ
A.Gücü- Trabzonspor maçındaki VAR çizgisi ise böyle yamuk çizildi.
BU İŞTE BİR BİT YENİĞİ VAR!
Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemi Abdülkadir bitigen'in kötü yönetimini maçtan sonra sayfalarımıza taşımıştık.
BİTİGEN HAYALLERİ ÇALDI!
Trabzon medyası A.Gücü maçının hakemine öfke kustu. Taka Gazetesi, "Sene yine 2010-11! Abdülkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı" başlığını attı.