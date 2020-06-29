





Trabzonspor şampiyonluk yolunda son haftalarda hakemler tarafından engelleniyor. Fırtına son oynadığı Ankaragücü maçında bu kez ofsayt çizgisi

engeline takıldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, 85. dakikada Trabzon'un penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitti. Ancak pozisyondan ofsayt çıkardı.



BİR KEZ DAHA HAKKI GASP EDİLDİ

VAR'ın yayınladığı ofsayt çizgisinin bir hayli yamuk olması kafaları karıştırdı. Çekilen ofsayt çizgisi, ceza sahası çizgisine paralel değildi. Trabzonspor'un hakkı yine gasp edildi.