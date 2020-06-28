Trabzon evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak zirvede yara aldı... Bordo- Mavililer maça fırtına gibi başladı. 3. dakikada Abdülkadir Parmak'ın kafa pasında harika bir şut çıkaran Alexander Sörloth, takımını 1-0 öne geçirdi. 20'de Sosa'nın ortasında Sörloth'un kafası dışarı çıktı.
SÖRLOTH KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
27'de Uğurcan ile karşı karşıya kalan Scarione, milli kaleciyi geçemedi ve Başkent ekibi beraberlik fırsatını kaçırdı. 42'de Guilherme'nin ortasına Sörloth kale dibinde dokunumadı.
HAKEMDEN TARTIŞMALI PENALTI
62'de Pereira'nın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Rodrigues gole çevirdi. 77'de Rodrigues ceza sahasına girer girmez vuruşunda top direği yalayarak dışarı çıktı.
VAR'A GİTTİ... OFSAYT VERDİ...
85'te Trabzon'un genç forveti Koray kale dibinden kaçırdı. Hakem, VAR'a gitti. Ancak top ceza sahası içinde Kulusic'in eline çarpsa da hakem ofsayt verdi.
RODRİGUES PEREİRA'YI BİÇTİ
Maçın 7. dakikasında Rodrigues, Pereira'ya çok sert girdi. Hakem bu pozisyonda kart vermedi.
HAVAYA BAKARKEN PENALTI!
A.Gücü penaltısında Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem penaltı verdi.
PENALTI İÇİN GİTTİ OFSAYT VERDİ
85'te top ceza sahası içinde Kulusic'in eline çarptı. Trabzon penaltı bekledi. Hakem VAR'a gidip ofsayt verdi.
AÇILIŞ YAPTIĞI 9 MAÇTA 4 BERABERLİK
Trabzonspor bu sezon Norveçli golcü Alexander Sörloth'un açılış golünü attığı dokuz Süper Lig maçının 4'ünden beraberlikle ayrıldı.
BU İŞLER PLANLI YAPILIYOR- REHA KAPSAL
Trabzonspor maçındaki hakem hataları tesadüf olamaz. Bir önceki haftaların atamalarına ve çalınan düdüklere bakılınca açıkça anlaşılıyor. Zekeriya Alp'in en baştan daha radikal kararlar alıp, masaya yumruğunu vurmasını gerekirdi. Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini fesih ettiğin zaman geçmiş olsun, bütün hakemler mesajı alıyor.