



AÇILIŞ YAPTIĞI 9 MAÇTA 4 BERABERLİK

Trabzonspor bu sezon Norveçli golcü Alexander Sörloth'un açılış golünü attığı dokuz Süper Lig maçının 4'ünden beraberlikle ayrıldı.



BU İŞLER PLANLI YAPILIYOR- REHA KAPSAL

Trabzonspor maçındaki hakem hataları tesadüf olamaz. Bir önceki haftaların atamalarına ve çalınan düdüklere bakılınca açıkça anlaşılıyor. Zekeriya Alp'in en baştan daha radikal kararlar alıp, masaya yumruğunu vurmasını gerekirdi. Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini fesih ettiğin zaman geçmiş olsun, bütün hakemler mesajı alıyor.

