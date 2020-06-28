Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    lu  Pereira'dan hakem kararlarına tepki: Bize karşı kolay karar veriyorlar

    lu  Pereira, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Pereira, “Hakemler son zamanlarda bize karşı kolay kararlar veriyorlar. Sanırım Trabzonspor'un bu başarısından rahatsız olanlar var. Ama bilsinler ki Trabzonspor yine yarışa devam edecek" dedi.

    Bize karşı kolay karar veriyorlar
    Trabzonsporlu Joao Pereira, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Portekizli futbolcu, dün akşam penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon için, "Sırtım dönüktü. Rakibin lehine basit bir penaltı çalındı. Hakem hatalı bir karar verdi" dedi.

    BASİT KARARLAR VERİYORLAR
    Trabzonspor aleyhine son dönemde basit kararlar verildiğini de söyleyen Pereira, "Sanırım 'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek" diye konuştu.



    ÜZÜLMEYE DEVAM EDECEKLER
    Pereira, Trabzonspor'un başarısından rahatsız olanların üzülmeye devam edeceğini de söylerken, "Puan kaybetsek de yarıştan vazgeçmedik. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

    G.SARAY MAÇINDA CEZALI
    Öte yandan Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu haftaya ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.



    KAPTAN SOSA DÖNDÜ
    Sakatlığı sebebiyle ligdeki ve Alanya, kupada ise F.Bahçe maçında forma giyemeyen Trabzonsporlu Sosa, dün sahalara döndü. Arjantinli futbolcu, Bordo-Mavililer'in dün sahasında Ankaragücü ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

    TRABZON 103 GÜN SONRA EVDE
    SÜper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı. Trabzon ara sonrası ligdeki 2, kupadaki ise 1 maç deplasmanda oynamıştı.

    TRABZONSPOR SKORU YİNE KORUYAMADI
    Ankaragücü maçında öne geçmesine rağmen beraberliğe razı olan Trabzonspor, bu sezon skoru koruyamama istatistiğini devam ettirdi. Trabzonspor, dünkü maçla birlikte bu sezon öne geçtiği lig maçlarında 22 puan kaybetti.

    Haberler Spor Trabzonsporlu Joao Pereira'dan hakem kararlarına tepki: Bize karşı kolay karar veriyorlar
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri