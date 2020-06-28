Trabzonsporlu Joao Pereira, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Portekizli futbolcu, dün akşam penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon için, "Sırtım dönüktü. Rakibin lehine basit bir penaltı çalındı. Hakem hatalı bir karar verdi" dedi.
BASİT KARARLAR VERİYORLAR
Trabzonspor aleyhine son dönemde basit kararlar verildiğini de söyleyen Pereira, "Sanırım Trabzonspor'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek" diye konuştu.
ÜZÜLMEYE DEVAM EDECEKLER
Pereira, Trabzonspor'un başarısından rahatsız olanların üzülmeye devam edeceğini de söylerken, "Puan kaybetsek de yarıştan vazgeçmedik. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
G.SARAY MAÇINDA CEZALI
Öte yandan Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu haftaya Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.
KAPTAN SOSA DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle ligdeki Göztepe ve Alanya, kupada ise F.Bahçe maçında forma giyemeyen Trabzonsporlu Sosa, dün sahalara döndü. Arjantinli futbolcu, Bordo-Mavililer'in dün sahasında Ankaragücü ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
TRABZON 103 GÜN SONRA EVDE
SÜper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı. Trabzon ara sonrası ligdeki 2, kupadaki ise 1 maç deplasmanda oynamıştı.
TRABZONSPOR SKORU YİNE KORUYAMADI
Ankaragücü maçında öne geçmesine rağmen beraberliğe razı olan Trabzonspor, bu sezon skoru koruyamama istatistiğini devam ettirdi. Trabzonspor, dünkü maçla birlikte bu sezon öne geçtiği lig maçlarında 22 puan kaybetti.
BASİT KARARLAR VERİYORLAR
Trabzonspor aleyhine son dönemde basit kararlar verildiğini de söyleyen Pereira, "Sanırım Trabzonspor'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek" diye konuştu.
ÜZÜLMEYE DEVAM EDECEKLER
Pereira, Trabzonspor'un başarısından rahatsız olanların üzülmeye devam edeceğini de söylerken, "Puan kaybetsek de yarıştan vazgeçmedik. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
G.SARAY MAÇINDA CEZALI
Öte yandan Ankaragücü maçında sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu haftaya Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.
KAPTAN SOSA DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle ligdeki Göztepe ve Alanya, kupada ise F.Bahçe maçında forma giyemeyen Trabzonsporlu Sosa, dün sahalara döndü. Arjantinli futbolcu, Bordo-Mavililer'in dün sahasında Ankaragücü ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
TRABZON 103 GÜN SONRA EVDE
SÜper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı. Trabzon ara sonrası ligdeki 2, kupadaki ise 1 maç deplasmanda oynamıştı.
TRABZONSPOR SKORU YİNE KORUYAMADI
Ankaragücü maçında öne geçmesine rağmen beraberliğe razı olan Trabzonspor, bu sezon skoru koruyamama istatistiğini devam ettirdi. Trabzonspor, dünkü maçla birlikte bu sezon öne geçtiği lig maçlarında 22 puan kaybetti.