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    • 27.06.2020 23:32
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    3-3 | MAÇ SONUCU

    'in 29'uncu haftasında ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

    İzmir'de 6 gol var kazanan yok!

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde ile Aytemiz 3-3 berabere kaldı.

    Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

    3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.

    En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

    Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

    Haberler Spor Göztepe 3-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
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