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    • 28.06.2020 10:22
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    • 28.06.2020 10:22
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    : Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı

    Aytemiz , karşısında 3 kere öne geçmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını ve yedikleri 3 golün kendilerine yakışmadığını belirtti.

    Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı

    , 'in 29. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçını değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, maçı televizyonlarında izleyen seyircilere 6 gollük güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

    "YEDİĞİMİZ 3 GOL BİZE YAKIŞMADI"

    Erol Bulut, 'e kazanmak için geldiklerini ancak bunu bir türlü başaramadıklarını belirterek, 3 puanı kaybettiklerini ifade etti. Bulut, "Maç içerisinde değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı. 3 kez öne geçmemize rağmen rakibimiz de buna 3 gol atarak karşılık verdi ve skoru eşitledi. Bizim gibi bir takıma yediğimiz 3 gol yakışmadı. Genelde çok gol yiyen ve savunmada hata yapan bir takım değiliz. Ancak bu maçta 3 hata yaptık ve kalemizde 3 gol gördük. Bu pozisyonları ve durumu analiz ederek çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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