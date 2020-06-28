Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, maçı televizyonlarında izleyen seyircilere 6 gollük güzel bir maç izlettiklerini söyledi.



"YEDİĞİMİZ 3 GOL BİZE YAKIŞMADI"

Erol Bulut, İzmir'e kazanmak için geldiklerini ancak bunu bir türlü başaramadıklarını belirterek, 3 puanı kaybettiklerini ifade etti. Bulut, "Maç içerisinde değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı. 3 kez öne geçmemize rağmen rakibimiz de buna 3 gol atarak karşılık verdi ve skoru eşitledi. Bizim gibi bir takıma yediğimiz 3 gol yakışmadı. Genelde çok gol yiyen ve savunmada hata yapan bir takım değiliz. Ancak bu maçta 3 hata yaptık ve kalemizde 3 gol gördük. Bu pozisyonları ve durumu analiz ederek çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.