Gaziantep'te puanlar bölüşüldü

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşma ikinci yarısında atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.
Kaynak: AA
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.
42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA