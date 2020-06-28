Rize'de puanlar bölüşüldü | MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor evinde Denizlispor'u ağırladı. Yukatel Denizlispor, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Çaykur Rizespor'un ikinci yarıda bulduğu golle mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.









İLK YARIDAN DAKİKALAAR

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1





28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.