



BİZ FİNALLERİN TAKIMIYIZ

Terim, "Kazanırsak zirveye ortağız. Kaybedersek Devler Ligi de zora girer. Kritik bir maç. Zor maçların ve finallerin takımı olduğumuzu bir kez daha ispat edin" ifadesini kullandı.