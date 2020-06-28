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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    , Deportivo'ya galibiyeti getirdi

    'ın eski su , Deportivo'ya galibiyeti getiren ü attı. 2. Futbol Ligi'nde (LaLiga SmartBank) mücadele eden , sahasında Ponferradina'yı Emre Çolak'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

    Deportivo, Emre Çolak ile güldü

    Teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla hafta içinde takımdan ayrı çalışan ancak sakatlanan bir nun yerine kadroya alınan 29 yaşındaki , mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

    İlk yarısı süz sona eren mücadelede ev sahibi ekip, 59. dakikada Alex Aizpuru Aizbitarte'nin golüyle geriye düştü.

    90+2. dakikada Pablo Trigueros Estrada'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan , ikinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın 90+5. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

    Deportivo La Coruna, bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkarırken, Ponferradina 48 puanda kaldı.

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