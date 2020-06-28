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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    Da yine kulübede

    'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan Manuel Da dünkü maçına da yedek başladı. Da Costa, son bölümde oyuna dahil oldu.

    Da Costa yine kulübede
    'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan Da dünkü maça da yedek başladı. Da Costa, son bölümde oyuna dahil oldu.


    BİLAL VASATI AŞAMADI
    Sakat olan Anthony 'nin yerine forma giyen Trabzonsporlu Bilal Basacıkoğlu, dünkü maçında beklenen katkıyı takımına sağlayamadı. Hücumda etkili olamayan Bilal, Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla arattı. Performansı vasatı aşamadı
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