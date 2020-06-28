Da Costa yine kulübede

Trabzonspor'da son haftalarda ilk 11'de şans bulamayan Da Costa dünkü maça da yedek başladı. Da Costa, son bölümde oyuna dahil oldu.
BİLAL VASATI AŞAMADI
Sakat olan Anthony Nwakaeme'nin yerine forma giyen Trabzonsporlu Bilal Basacıkoğlu, dünkü Ankaragücü maçında beklenen katkıyı takımına sağlayamadı. Hücumda etkili olamayan Bilal, Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla arattı. Performansı vasatı aşamadı
BİLAL VASATI AŞAMADI
Sakat olan Anthony Nwakaeme'nin yerine forma giyen Trabzonsporlu Bilal Basacıkoğlu, dünkü Ankaragücü maçında beklenen katkıyı takımına sağlayamadı. Hücumda etkili olamayan Bilal, Nwakaeme'nin yokluğunu fazlasıyla arattı. Performansı vasatı aşamadı