Dün rahat bir maç ortaya koyan Beşiktaş'ta Tyler Boyd cezalı duruma düştü. 70. dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna giren Boyd, 87. dakikada yaptığı hareket sonrası sarı gördü. Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.
ATİBA 2. KEZ 'DALYA' DEDİ
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyunusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına dün gece Konyaspor karşısında çıktı. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, karşılaşma öncesi 200. maçı için özel plaket verdi.
ATİBA 2. KEZ 'DALYA' DEDİ
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyunusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına dün gece Konyaspor karşısında çıktı. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, karşılaşma öncesi 200. maçı için özel plaket verdi.