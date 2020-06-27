Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kayseri’de yok

    Maçın ikinci yarısında oyuna giren gördü sarı kartla cezalı duruma düştü... İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Boyd Kayseri’de yok
    Dün rahat bir maç ortaya koyan 'ta cezalı duruma düştü. 70. dakikada 'in yerine oyuna giren Boyd, 87. dakikada yaptığı hareket sonrası sarı gördü. Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.


    ATİBA 2. KEZ 'DALYA' DEDİ
    Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyunusu , siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına dün gece Konyaspor karşısında çıktı. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, karşılaşma öncesi 200. maçı için özel plaket verdi.
    Haberler Spor Tyler Boyd Kayseri’de yok
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri