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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    Beşiktaş-Konyaspor maçında 'VAR' tartışması!

    Lens’in bileğine basınca sarı gördü. Karar VAR’la kırmızıya döndü. Benzer pozisyonda Vida, Miloservic’in bileğine vurdu. Bu kez VAR karışmadı. Vida pozisyonu sarı ile kurtardı.

    Yine 'VAR' tartışması!
    Son haftalara damgasını vuran hakem ve VAR kararları dün gece Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında da devam etti. 15. dakikada , Lens'in ayak bileğine çok sert bastı. Lens acı içinde kıvranırken maçın hakemi Amir'e sarı kartını çıkartı. VAR'dan uyarı gelince Zorbay Küçük pozisyonu tekrar izledi. Sarıyı iptal edip kırmızıyı gösterdi. 33. dakikada bu kaz 'in bileğine çok sert girdi. Maçın hakemi Zorbay Küçük yine sarı kartını çıkardı. Konyalı oyuncular itiraz etti ancak VAR'dan Zorbay Küçük'e "Tekrar izle" talimatı gelmedi. Vida pozisyonu sarı kartla kurtarmış oldu. İlk yarıda yaşanan pozisyonlar için sanal alemde "Çifte standart devam ediyor" yorumları ard arda geldi.



    Amir Hadziahmetovic'in, bu hareketi VAR'la kırmızıya döndü.



    Vida Milosevic'e tabanla girdi. VAR'dan uyarı gelmedi. Vida sarı ile yırttı.
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