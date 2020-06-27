Beşiktaş-Konyaspor maçında 'VAR' tartışması!

Son haftalara damgasını vuran hakem ve VAR kararları dün gece Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında da devam etti. 15. dakikada Amir Hadziahmetovic, Lens'in ayak bileğine çok sert bastı. Lens acı içinde kıvranırken maçın hakemi Zorbay Küçük Amir'e sarı kartını çıkartı. VAR'dan uyarı gelince Zorbay Küçük pozisyonu tekrar izledi. Sarıyı iptal edip kırmızıyı gösterdi. 33. dakikada bu kaz Vida Milosevic'in bileğine çok sert girdi. Maçın hakemi Zorbay Küçük yine sarı kartını çıkardı. Konyalı oyuncular itiraz etti ancak VAR'dan Zorbay Küçük'e "Tekrar izle" talimatı gelmedi. Vida pozisyonu sarı kartla kurtarmış oldu. İlk yarıda yaşanan pozisyonlar için sanal alemde "Çifte standart devam ediyor" yorumları ard arda geldi.
Amir Hadziahmetovic'in, bu hareketi VAR'la kırmızıya döndü.
Vida Milosevic'e tabanla girdi. VAR'dan uyarı gelmedi. Vida sarı ile yırttı.
Amir Hadziahmetovic'in, bu hareketi VAR'la kırmızıya döndü.
Vida Milosevic'e tabanla girdi. VAR'dan uyarı gelmedi. Vida sarı ile yırttı.