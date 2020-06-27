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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    ’da Muslera’nın forması için 3 aday var

    Muslera’nın sakatlığı sonrası Okan göze giremedi. Cimbom kaleci arayışına hız verdi. Aslan'ın listesinde Claudio Bravo, ve yer alıyor.

    Aslan’da kaleci borsası
    Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda… 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol ve Fransız isimleri şimdilik öne çıkan isimler.




    Stephane Ruffier


    BRAVO SEZON SONU SERBEST
    Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

    SERGİO RİCO DA GÜNDEMDE
    Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak 'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.



    Sergio Rico


    SON ADAY STEPHANE RUFFİER
    Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.

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