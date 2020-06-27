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    • 27.06.2020 17:37
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    Son dakika | 'nin karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    , 'in 29. haftasında sahasında BtcTurk ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo üst üste iki hafta stoperde görev alacak. İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri...

    Kadıköy'de 11'ler belli oldu

    'in 29. haftasında sahasında evinde ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi

    Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

    TEK EKSİK

    Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 1 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.

    3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

    Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

    YENİ MALATYASPOR İLE 6. RANDEVU

    Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.

    Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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