GOL PASLARINDA DA DİKKATİ ÇEKİYOR

Kalan haftalarda ligi üst sıralarda bitirmek için mücadele eden Beşiktaş'ın en önemli silahı olarak dikkati çeken Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu.

Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan Yukatel Denizlispor ve dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.

Beşiktaş'ta takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.