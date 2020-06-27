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    • 27.06.2020 20:06
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    'in 29. haftasında karadeniz fırtınası başkent ekibi 'nü konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    'in 29. haftasında karadeniz fırtınası başkent ekibi 'nü konuk ediyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor: U    ğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

    MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

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