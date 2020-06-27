Süper Lig'in 29. haftasında karadeniz fırtınası Trabzonspor başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill