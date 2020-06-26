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    • 26.06.2020 19:37
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    Son dakika: A Milli Takım'ın 'ndeki fikstürü belli oldu

    Son dakika haberi... 'nın 2020-2021 'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu. ilk maçında, 3 Eylül'de 'ı ağırlayacak.

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürümüz belli oldu

    'nın 2020-2021 'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, ve ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 'da çıkacak.

    Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:

    3 Eylül: -Macaristan

    6 Eylül: Sırbistan-Türkiye

    11 Ekim: Rusya-Türkiye

    14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

    15 Kasım: Türkiye-Rusya

    18 Kasım: Macaristan-Türkiye

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