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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    : 6’da 6 yapıp bu işi bitirelim

    Bordo-Mavililer'in kaptanı Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı. ’un kaptanı Sosa arkadaşlarına, “Biz buralara kolay gelmedik. 6’da 6 yaparak bu işi bitirelim” diye konuştu.

    6’da 6 yapıp bu işi bitirelim
    Bordo-Mavililer'in kaptanı Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Tangocu, "Sezon boyunca türlü şanssızlıklar yaşadık. Neyse ki hepsini aşmayı başardık. Biz çok güzel bir takımız. Hep beraber savaştık ve buralara kadar geldik. Şimdi final maçlarına çıkacağız. Sizden isteğim her zamankinden daha güçlü olun. Kalan 6 maçı da kazanarak bu işi bitirelim ve şampiyonluk kupasını havaya kaldıralım" ifadelerini kullandı. Bu arada sakatlığını tamamıyla atlatan Arjantinli yıldızın bugün sahada olması bekleniyor.




    TRABZON KOLTUĞU GERİ İSTİYOR
    Alanyaspor ile berabere kalarak lider 'in 2 puan gerisine düşen bugün evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Fırtına maçı kazanarak maç fazlasıyla koltuğu devralmak istiyor. Trabzonspor'da ile oynanan kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme oynamayacak. Alanya'da sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır ise riske edilmeyecek.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Trabzonspor Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

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