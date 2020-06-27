Başta Başakşehir ve Galatasaray olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan açıklamada bulundu. Türkcan, "10 gün önce Emre Belözoğlu ile konuştum. Sezon bitince görüşeceğiz" dedi. Türkcan, "Sezon devam ederken bizim başka bir kulüple görüşmemiz zaten doğru olmaz. Sezon tamamlandığında ve görüşme olduğunda kararımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Fenerbahçe'de sadece 14 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.
WEST HAM FENER'E DUACI!
Şilili teknik adam Pellegrini'nin Premier Lig takımlarından West Ham'dan önümüzdeki sezon için 4.5 milyon Euro alacağı var. Ancak Pellegrini Fener'e imza atarsa, Sarı-Lacivertli kulüpten alacağı miktarı West Ham 4.5 milyon Euro'dan düşecek. West Ham, Pellegrini'nin F.Bahçe'ye imza atmasını istiyor.
F.BAHÇE'NİN RAKİBİ MALATYA
Fenerbahçe bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
FENER'DE SARI ALARM
Malatya maçı öncesinde Vedat, Rodriguez ve Tolga'nın kart sınırında olduğu açıklandı.
BERKE WESTERLO'DA
Bu sezonu Belçika 2. lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç file bekçisi Berke Özer'in bir sezon daha kiralandığı duyuruldu. Berke Özer, yaptığı açıklamada "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.
WEST HAM FENER'E DUACI!
Şilili teknik adam Pellegrini'nin Premier Lig takımlarından West Ham'dan önümüzdeki sezon için 4.5 milyon Euro alacağı var. Ancak Pellegrini Fener'e imza atarsa, Sarı-Lacivertli kulüpten alacağı miktarı West Ham 4.5 milyon Euro'dan düşecek. West Ham, Pellegrini'nin F.Bahçe'ye imza atmasını istiyor.
F.BAHÇE'NİN RAKİBİ MALATYA
Fenerbahçe bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
FENER'DE SARI ALARM
Malatya maçı öncesinde Vedat, Rodriguez ve Tolga'nın kart sınırında olduğu açıklandı.
BERKE WESTERLO'DA
Bu sezonu Belçika 2. lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç file bekçisi Berke Özer'in bir sezon daha kiralandığı duyuruldu. Berke Özer, yaptığı açıklamada "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.