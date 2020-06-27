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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    ’ın ilk görüşmesi ’yle

    ’ın menajeri , “10 gün önce Emre ile konuştum. Sezon bitince masaya oturacağız” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    İlk görüşme Fenerbahçe’yle
    Başta Başakşehir ve Galatasaray olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği 'ın menajeri açıklamada bulundu. Türkcan, "10 gün önce Emre Belözoğlu ile konuştum. Sezon bitince görüşeceğiz" dedi. Türkcan, "Sezon devam ederken bizim başka bir kulüple görüşmemiz zaten doğru olmaz. Sezon tamamlandığında ve görüşme olduğunda kararımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 30 yaşındaki tecrübeli sol bek 'de sadece 14 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

    WEST HAM FENER'E DUACI!
    Şilili teknik adam Pellegrini'nin takımlarından West Ham'dan önümüzdeki sezon için 4.5 milyon Euro alacağı var. Ancak Pellegrini Fener'e imza atarsa, Sarı-Lacivertli kulüpten alacağı miktarı West Ham 4.5 milyon Euro'dan düşecek. West Ham, Pellegrini'nin F.Bahçe'ye imza atmasını istiyor.

    F.BAHÇE'NİN RAKİBİ MALATYA
    Fenerbahçe bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

    FENER'DE SARI ALARM
    Malatya maçı öncesinde Vedat, Rodriguez ve Tolga'nın kart sınırında olduğu açıklandı.

    BERKE WESTERLO'DA
    Bu sezonu 2. lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç file bekçisi 'in bir sezon daha kiralandığı duyuruldu. Berke Özer, yaptığı açıklamada "Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

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