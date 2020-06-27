Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.06.2020 22:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2020 22:15
    ABONE OL

    - maçına damga vuran an! gözyaşlarını tutamadı

    Sahasında 'u ağırlayan maçı son dakikada 3-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'de kaptan 'nun gözyaşları maça damga vurdu.

    Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!

    Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

    10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

    Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

    EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI
    Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.
    Haberler Spor Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçına damga vuran an! Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri