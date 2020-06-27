10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.