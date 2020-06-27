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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    'de planı

    Yönetimi için harekete geçti. W.Bremen’in Dortmund’tan kiralarken yaptığı zorunlu satın alma anlaşması in önündeki en büyük engel.

    Fener’de Toprak planı
    Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor. konusunda şu ana kadar bir ilerleme kaydedemeyen yönetim, formasını giyen 'ın i için çalışmalara başladı.

    MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
    Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti. Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor.

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
    Anlaşmaya göre W.Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.

    PAZARLIK YAPILACAK
    Bu nedenle W.Bremen'in milli stoperin bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturabileceği belirtiliyor. Bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıkan Ömer Toprak'ın piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor.




    27 kez Milli Takımımımız'ın formasını giyen Ömer Toprak son yıllarda sakatlıkları ile gündeme geldi.
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