Zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını sıkıntılı bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın hangi 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. Fatih Terim'in Falcao, Andone ve Adem Büyük'ün yokluğunda en uçta Emre Akbaba'ya görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Onyekuru'nun stoperler arasında kaybolacağını düşündüğü ve gol vuruşları nedeniyle Emre'yi tercih edeceği belirlendi.
FUTBOLCULARA ÖZEL TERAPİ
G.Saray'ın teknik patronu Terim, Başakşehir maçına futbolcularını özel olarak motive ediyor.
MELO İÇİN TEBRİK MESAJI
G.Saray, dün 37 yaşına giren eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı. Taraftarlar da Brezilyalı futbolcu için tebrik mesajları attı.
LEMİNA YİNE SAVUNMADA
Ahmet'in cezası ve Marcao'nun sakatlığı sebebiyle G.Saray'da Lemina, Başakşehir maçında stoperde forma giyecek. G.Antep maçında da stoper oynayan Lemina, Donk'la birlikte görev yapacak.
GALATASARAY DERWALL'İ ANDI
Sadece Galatasaray değil Türk futboluna da damgasını vuran Jupp Derwall ölümünün 13. yılında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde anıldı. Futbolcular ve teknik heyet dün yapılan antrenman öncesinde efsane Alman teknik adam için saygı duruşunda bulundu. Kulübün sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden de Derwall için mesajlar yayınlandı.
OĞULCAN BOŞA ÇIKTI
Adı Galatasaray ile anılan ve kulübü Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyonu tek taraflı kullandığı Oğulcan Çağlayan, mukavelesini feshetti. Fesih işlemini TFF'ye bildiren Oğulcan, bu gelişmenin ardından Çaykur Rizespor ile yollarını resmen ayırdı ve boşa çıkmış oldu.
FUTBOLCULARA ÖZEL TERAPİ
G.Saray'ın teknik patronu Terim, Başakşehir maçına futbolcularını özel olarak motive ediyor.
MELO İÇİN TEBRİK MESAJI
G.Saray, dün 37 yaşına giren eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı. Taraftarlar da Brezilyalı futbolcu için tebrik mesajları attı.
LEMİNA YİNE SAVUNMADA
Ahmet'in cezası ve Marcao'nun sakatlığı sebebiyle G.Saray'da Lemina, Başakşehir maçında stoperde forma giyecek. G.Antep maçında da stoper oynayan Lemina, Donk'la birlikte görev yapacak.
GALATASARAY DERWALL'İ ANDI
Sadece Galatasaray değil Türk futboluna da damgasını vuran Jupp Derwall ölümünün 13. yılında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde anıldı. Futbolcular ve teknik heyet dün yapılan antrenman öncesinde efsane Alman teknik adam için saygı duruşunda bulundu. Kulübün sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden de Derwall için mesajlar yayınlandı.
OĞULCAN BOŞA ÇIKTI
Adı Galatasaray ile anılan ve kulübü Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyonu tek taraflı kullandığı Oğulcan Çağlayan, mukavelesini feshetti. Fesih işlemini TFF'ye bildiren Oğulcan, bu gelişmenin ardından Çaykur Rizespor ile yollarını resmen ayırdı ve boşa çıkmış oldu.