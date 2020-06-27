A Milli Futbol Takımı'nın 2020- 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen Ay-Yıldızlılar ilk maçına 3 Eylül'de evinde Macaristan önünde çıkacak. Diğer maçların programı şöyle: 6 Eylül: Sırbistan-Türkiye, 11 Ekim: Rusya- Türkiye, 14 Ekim: Türkiye-Sırbistan, 15 Kasım: Türkiye-Rusya, 18 Kasım: Macaristan-Türkiye.
ALMERİA GUTİ'NİN BİLETİNİ KESMEK ÜZERE
İspanya 2. Lig ekibi Almeria, alınan kötü sonuçlardan dolayı "Guti" lakaplı teknik direktör Gutierrez Hernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta bir dönem yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etme kararı almış ve 5 Kasım'da Almeria ile anlaşmıştı.
GABRİEL PANCU ARTIK RAPİD BÜKREŞ'İN BAŞKANI
Ülemizde 2002-2006 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ın 100'üncü yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1.5 sezon da Bursaspor'da oynayan Daniel Gabriel Pancu, kulüp başkanı oldu. 42 yaşındaki eski Rumen milli futbolcu, 11 sezon top koşturduğu 2.Lig ekibi Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak.
GÖZTEPE EMRE ÇOLAK İLE YAKIN TEMASTA!
İspanya 2. Ligi'nde Deportivo forması giyen ve sezon sonu kulübünden ayrılması beklenen Emre Çolak, teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Tecrübeli futbolcuyla Göztepe'nin temasa geçtiği öğrenildi.
ALMERİA GUTİ'NİN BİLETİNİ KESMEK ÜZERE
İspanya 2. Lig ekibi Almeria, alınan kötü sonuçlardan dolayı "Guti" lakaplı teknik direktör Gutierrez Hernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta bir dönem yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etme kararı almış ve 5 Kasım'da Almeria ile anlaşmıştı.
GABRİEL PANCU ARTIK RAPİD BÜKREŞ'İN BAŞKANI
Ülemizde 2002-2006 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ın 100'üncü yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1.5 sezon da Bursaspor'da oynayan Daniel Gabriel Pancu, kulüp başkanı oldu. 42 yaşındaki eski Rumen milli futbolcu, 11 sezon top koşturduğu 2.Lig ekibi Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak.
GÖZTEPE EMRE ÇOLAK İLE YAKIN TEMASTA!
İspanya 2. Ligi'nde Deportivo forması giyen ve sezon sonu kulübünden ayrılması beklenen Emre Çolak, teknik direktör Fernando Vazquez'in kararıyla takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Tecrübeli futbolcuyla Göztepe'nin temasa geçtiği öğrenildi.