Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Galatasaray ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.